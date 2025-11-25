ＤｅＮＡの森敬斗内野手が２５日、横浜市の球団事務所で契約更改を行い、２００万円ダウンの年俸２１００万円でサインした。プロ６年目の今季は遊撃のレギュラー定着が期待されたが、打撃不振や右肘痛などで１軍出場２８試合にとどまった。「悔しいシーズン。そう（減俸に）なるだろうと思った」とマイナス査定にも納得。１０月には右肘クリーニング手術を受け、現在はリハビリ中。食生活なども見直し、「１年間戦い抜ける体作