殻付きカキ（冷凍）道の駅 黒井山グリーンパーク瀬戸内市23日 岡山県瀬戸内市の道の駅で期間限定のカキ小屋がオープンしました。しかし2025年は、瀬戸内海でカキの不漁が続いていてその影響が出ています。 瀬戸内市のブルーライン沿いにある道の駅黒井山グリーンパークです。ここでは1年を通して屋内で、海鮮や肉をBBQスタイルで楽しむことができます。 カキの入荷が始