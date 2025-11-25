安倍晋三元首相銃撃事件の裁判員裁判公判で、山上徹也被告（45）は25日、安倍氏を狙った理由に関し、同氏が教団の友好団体にビデオ動画を寄せたことで「問題がない団体と認知されてしまう」として「絶望と危機感」を感じたと述べた。