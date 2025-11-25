日中関係の緊張が続くなか、中国は高市総理の台湾有事をめぐる答弁と沖縄県与那国島へのミサイル配備計画を関連付け「軍国主義の亡霊をよみがえらせるものだ」などと批判を強めています。中国のロケット軍が公開した動画「もし、きょう戦争が起こったら、これが私の答えだ」中国のロケット軍が公開した「もし、きょう戦争が起こったら」と題する動画。ミサイルが次々と発射される様子や9月に行われた軍事パレードの様子がうつし出