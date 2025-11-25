2025年上半期に東京都内で新築マンションを取得した海外居住者の割合は3.0％だったことが国として初めての調査で明らかになりました。この調査は、外国人による投機的取引がマンション価格高騰の一因との指摘を受けて初めて実施されました。不動産登記情報を分析する形で行われましたが、登記には国籍が載っていないため、購入者は住所で区別しました。調査によりますと、新築マンションのうち、ことし上半期に取得した海外居住者