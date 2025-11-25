タルト専門店「キル フェ ボン」は、2025年12月1日から冬メニューの販売を開始する。注目は、雪の結晶をモチーフにした「金平糖型 チョコレートとオレンジのタルト」。2024年の新作として登場し、好評を博したメニューだ。冬の景色を思わせるビジュアルと、ビターチョコに柑橘の爽やかな香りが広がる味わいが特徴。また、2008年の登場以来、毎年人気の「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」や、みずみずしく上品な甘さの「静岡