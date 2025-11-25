福井県の杉本達治知事（６３）は２５日、記者会見を開き、職員へのセクハラ行為を理由に、近く辞職する意向を明らかにした。職員からセクハラ行為を訴える通報があり、県が依頼した弁護士が調査を進めていた。記者会見で杉本知事は、職員に不適切なメッセージを送ったことを認め、「相手を深く傷つけてしまい、重く責任を感じている。セクハラに当たると自分でも認識した」と謝罪。弁護士による調査の結果はまだまとまってい