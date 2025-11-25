耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートの国際大会「東京デフリンピック」。声援が聞こえない選手のために作られたのが「見せる応援」、サインエールです。“音”が前提の社会で壁を感じていた耳が聞こえない人たちが中心となり、挑戦したその舞台に密着しました。【写真を見る】「サインエール」で会場がひとつに“見える応援”「サインエール」“音の無い世界”で、ほとばしる熱気。選手の動きにあわせて、無数の手が宙を舞いま