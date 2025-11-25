気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムで、イルミネーションの光景を投稿しています。 【写真を見る】【 穂川果音 】寒空でも肩出し健在「イルミネーションハンター活動」丸の内から “見返り” 報告フォロワー絶賛「イルミネーションに負けてない」 穂川さんは「今年もイルミネーションハンター活動はじめました」「今回は毎年恒例の丸の内です！」とテキスト。道行く人たちが比較的厚手の上着を着ている中