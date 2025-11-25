「シティーハンター」連載開始40周年を記念した原画展「シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER!!〜」が、11月22日から12月28日まで上野の森美術館で開催されています。作品史上最大規模とされる本展は、「シティーハンターってのは!! おれたちふたりのことを言うんだぜ!!」という名台詞を元にしたキャッチコピーに、冴羽獠と槇村香の絆を軸にした没入型展示が特徴です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事