プロ野球選手の年俸ってどう決まるのか、契約更改のウラ側を矢野燿大さんに徹底解説してもらいます。 今年、ドラゴンズから新たに生まれた1億円プレーヤーは、細川成也選手、清水達也投手、松山晋也投手の3人です。 Q.1億円というのは、プロ野球選手にとって1つの目標なのか 「(1億円プレーヤーになることは)一流選手の仲間入りですし、やっぱり給料明細を見ても、松山選手は1億2000万で、単