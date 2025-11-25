指導するSETOKUのメンバー2023年撮影 11月13日に東京都で開催された「日本セキュリティ大賞2025 サミット&アワード」で香川大学サイバー防犯ボランティアSETOKUがセキュリティ人材育成部門の優秀賞を受賞しました。 この賞は、地道ながらも優れたセキュリティガバナンス、運用プロセス、人材育成の仕組みなどを構築している組織の取り組みに光を当て、その知見を広く社会に共有することで、日本全