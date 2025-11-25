浙江省寧波市慈善総会は20日、「其其」と名乗る慈善家からの寄付金「110万元（約2420万円）を受け取った。「成り行きに任せる」という意味の四字熟語「順其自然」の中からランダムに2文字を使い、寄付をしているこの浙江省の「あしながおじさん」からの寄付は今回で27回目となった。あしながおじさんが初めて寄付をしたのは1999年で、その時は5万元（約110万円）を寄付。これまでに累計で1796万元（3億9512万円）を寄付しており、