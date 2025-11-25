一見幸せそうに見える家庭にも、他人には見えない一面があるものです。漫画家の横山了一さんがInstagramに投稿した『どちらかの家庭が崩壊する漫画カラー再編集版 その1』では、理想的に見える夫と問題を抱えた夫の両極端な2つの家庭を描き、多くの反響を呼んでいます。【漫画】「どちらかの家庭が崩壊する漫画」全編を読む物語に登場するのは、まったくタイプの異なる2つの家庭。仕事ができて周囲からの信頼も厚い夫を持つ「薬師