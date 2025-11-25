「【目が見えない犬を捨てる】どんな気持ちでそれができるの」【動画】保護してから、最期を看取るまで…「楽しかったよ」そんな言葉とともに投稿された1本の動画が、Instagramで大きな反響を呼んでいる。投稿者は、個性的な保護猫たちとの暮らしを発信している、たいしおさん（@taisio5362）。動画には、2011年に家族として迎え、すでに亡くなったミニチュアダックス「ジョン」くんへの深い愛情が綴られていた。公園で“ぐるぐる