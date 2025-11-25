耳が聞こえない、または聞こえにくい選手の祭典「デフリンピック」は、11月15日（土）に開幕し、いよいよ大会も終盤戦。大会10日目もメダルラッシュとなりました。駒沢陸上競技場で行われた陸上です。男子円盤投げの決勝に出場した湯上剛輝選手（32）は、デフの枠にとどまらず、健聴者も含めた世界のトップレベルの選手。9月に開催された東京世界陸上競技選手権大会にも出場した64m48の日本記録保持者（2025年4月に記録樹立）です