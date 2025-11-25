歌舞伎俳優坂東玉三郎（75）が25日、都内で、「第22回タニタ健康大賞」を受賞した。同賞は日本人の健康作りに貢献した個人・団体を顕彰するもの。取材陣の質問に応じ、来年4月に木村竜蔵（36）徹二（34）兄弟のコンサートの構成・演出とMCを行うことについて語った。木村兄弟の魅力については「やっぱり（父が鳥羽一郎という）歌の一家で歌の中で暮らしてきたっていうことが大きいと思います」。多くの歌手がいる中でなぜこの2人な