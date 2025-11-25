²£¤ËÊÂ¤Ó¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë2¿Í¤Î»Ñ2¿Í¤Ç²£¤ËÊÂ¤Ó¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ä¡£½÷Í¥¤Î°æ¾å¿¿±û¤È¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°£Ø¤Ë¡¢°æ¾å¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÃÝÆâÎÃ¿¿¡£ÃÝÆâ¤¬¼ç±é¡¢°æ¾å¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢2¿Í¤¬²£¤ËÊÂ¤Ö»Ñ¤òÈäÏª¡£ÃÝÆâ±é¤¸¤ë¡¢·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÈôÆà½ß°ì¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÌ©¤«¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢°æ¾å