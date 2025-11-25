ソフトバンクの大山凌投手（23）が25日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、500万円増の年俸2000万円でサインした。（金額は推定）2年目の今季は、ルーキーイヤーの昨季を上回る26試合に登板。1勝1敗、防御率2・35をマークした。ただ、8月3日に出場選手登録を抹消されて以降は、ファーム調整が続いた。大山は「終盤に（登録）抹消されてから1軍に戻ることできずシーズンが終わってしまった」と悔しさを