¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¡¢ÀÖ¤¤¥Ó¥­¥Ë¤Ç¸µNMB48¤Ç?¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¶¯BODY?¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²£Ìî¤¹¤ß¤ì(24)¤¬¡¢?¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥Ó¥ì?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿È¤ÈÉ½»æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡Áº£²óÁ´ÉôÎÉ¤¯¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÀÖ¤¤¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¤¯¤Ó¤ì¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡Á¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊ¢¶Ú