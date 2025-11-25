滋賀県大津市で、０歳の女の赤ちゃんの腕をひねり、骨折させた疑いで２３歳の男が逮捕されました。警察によりますと、大津市際川に住む２３歳の会社員の男は、先月１１日ごろ、自宅で実の娘の左腕を掴んでひねる暴行を加え、上腕部を骨折させるケガをさせた傷害の疑いがもたれています。調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているということです。児童相談所からの届け出を受けて警察が捜査、父親が関与した疑いが強まっ