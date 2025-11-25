22日午後4時前、新潟市北区の国道7号・新新バイパスで渋滞で停車中の車に後ろから別の車が追突する事故がありました。この事故で追突した車を運転していた50歳の男性が死亡しています。事故があったのは、新潟市北区国道7号・新新バイパス上りの競馬場インターチェンジ付近です。警察によりますと、22日午後4時前、渋滞で停車していた55歳の男性が運転する車の後方に、50歳の男性が運転する車が追突しました。50歳の男性は、