アスリートのマネジメント事業を中心に活動する株式会社ＵＤＮＳＰＯＲＴＳ（東京都港区）は２５日、昨年５月にマーリンズとマイナー契約を結び、ＤＳＬマーリンズに所属する中村来生投手とのマネジメント契約を締結したことを発表した。中村は１９０センチ、９０キロという恵まれた体格の持ち主。高岡第一高を経て２０２１年に広島東洋カープへ入団し、２０２４年からはマーリンズとマイナー契約を締結していた。同社は「中