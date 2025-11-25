日本ハムの伏見寅威捕手が２５日、来季から移籍する阪神の投手陣を徹底解剖すると宣言した。「全試合見ようと思っています」と、オフに今季の阪神戦を全チェックするプランを明かした。阪神の投手陣の印象を聞かれ、「やっぱりセ・リーグの優勝チームですし、投手陣が強いイメージがあるので、何がいいのかっていうところを自分が理解しとかないと戦力になれないので。そこをしっかりオフの間にやっていきたいなと思ってます」と