歌舞伎俳優の坂東玉三郎（75）が25日、都内で、「第22回タニタ健康大賞」を受賞した。同賞は日本人の健康作りに貢献した個人・団体を顕彰するもの。取材陣の質問に応じ、24日に火災のために64歳で亡くなった歌舞伎俳優片岡亀蔵さんを悼んだ。名脇役として知られた亀蔵さんだけに「びっくりしました。明るい人で、しっかりと脇を固めてくださる人でした」と話した。来月には「お兄さん（片岡市蔵）と歌舞伎座でご一緒します」と続け