ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日、自身のインスタグラムで、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する意向を表明。同日、侍ジャパンの井端弘和監督がコメントを発表した。指揮官は「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることをうれしく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。