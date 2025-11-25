週刊少年ジャンプで連載されていた漫画『斉木楠雄のΨ難』の作者・麻生周一が25日、自身のXを更新し、妻のタレント・古川未鈴が、本日25日放送の日本テレビ系バラエティー番組『さんま御殿』に出演することを報告した。【写真】大半が無職…ジャンプ漫画家の麻生周一＆長男の顔出し2ショット番組では、政治家・漫画家・歌舞伎俳優など…有名人の妻が勢ぞろいし、知られざる夫の素顔を暴露。出演者は江藤菜摘、小川梓、加藤綾菜