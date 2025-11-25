クマが居座った現場付近を警戒する警察官 秋田市八橋本町・25日正午すぎ 秋田市の中心部、官庁街近くで２５日午前、住宅の敷地にクマ１頭が３時間あまり居座り、麻酔銃による緊急銃猟で捕獲されました。 警察や秋田市によりますと、２５日午前９時前、秋田市八橋本町の住宅の敷地で体長１ｍほどのクマ１頭が目撃され、その後居座りました。現場は、秋田市中心部の官庁街に近い住宅地で、およそ８００ｍ離れた場所には小学校