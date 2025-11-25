ジャマイカの世界的レゲエ歌手ジミー・クリフさんが死去した。81歳だった。日本時間25日までに家族がクリフさんの公式SNSを通じて伝えた。クリフさんの公式インスタグラムで「ジミー・クリフが肺炎と発作のために死去したことを、深い悲しみとともに共有します」と訃報が伝えられ、「彼と人生を共有してくれた家族、友人、仲間のアーティスト、同僚に感謝しています。そして世界中のファンの皆さん、あなたたちのサポートが彼