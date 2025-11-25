アジア株上げ縮小、日中対立で米中関係複雑化豪州インフレ高止まりで来年利上げの可能性も 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25877.74（+161.24+0.63%） 中国上海総合指数 3880.22（+43.45+1.13%） 台湾加権指数 26889.63（+385.39+1.45%） 韓国総合株価指数 3850.65（+4.59+0.12%） 豪ＡＳＸ２００指数 8534.20（+9.11+0.11%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85101.69（+200.98+0.