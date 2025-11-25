【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 先週のメキシコペソ円は20日にドル円が157円79銭を付ける中で、先週の高値8.6131円を付けた。その後は利益確定売りなどに押され上昇分をほぼ解消した。メキシコ中銀の緩和姿勢継続見通しがペソの重石となっている。 テクニカル分析 - **レジスタンス**:8.61318.70 - **サポート**: 8.398.30 RSI (14)高値圏9円20銭付近で過熱感を示した後、現在