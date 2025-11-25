東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日米関係】 高市首相がトランプ米大統領の要請で日米電話会談したと説明 トランプ氏から米中関係について説明受けた、台湾問題議題に上がったかはコメント控える