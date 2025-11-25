【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ 先週のスイスフラン円は20日に史上最高値195.728円を付けたが、その後は調整の動きが優勢となり、21日に先週の安値193.396円を付けた。全体として、非常に強いトレンドの中での一時的な調整局面となった。 テクニカル分析 - **レジスタンス**:195.00195.73 - **サポート**: 192.50心理的節目191.00 RSI (14)高値圏195.73円付近で過熱感を示し