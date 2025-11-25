「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等を求める憲法に反するとして、弁護士グループが広島、山口両県の各選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、広島高裁（河田泰常裁判長）は２５日、「違憲状態」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。二つの弁護士グループが全国８高裁・６支部に起こしていた計１６件の訴訟の判決が出そろった。「違憲状態」が１１件、「合憲」が５件となり、今