昨年１年間の交通事故データに基づき、危険性が高いとされている静岡県内の「危ない交差点」では、追突や右折の際の人身事故が相次いでいる。毎年、危ない交差点を発表している日本損害保険協会や県警は、十分な車間距離の確保や交差点での安全確認の徹底などを呼びかけている。（大久保南、狩山晴帆）信号見えにくく１１月上旬の午後１時頃、掛川市領家の同心橋東交差点では、乗用車や大型トラックがひっきりなしに行き来して