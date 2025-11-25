大分市佐賀関 大分市佐賀関で起きた規模な火災は25日で発生から1週間です。 こうした中、大分県は今回の火災は「自然災害」であるとして、被災者生活再建支援法の適用を決めました。 18日に発生した火災では住宅などおよそ170棟が焼け、76歳の男性1人が亡くなりました。 21日に開かれた大分県の災害対策本部会議の中で、佐藤知事は被害の拡大について、「強風が吹いていたことが最大の要因と考える」と話し、国に対し、今