【Epiphone Wildkat】（千葉県 茂原市じーま16歳）いつも楽しく読ませていただいております。現在ギター（アコギ）歴2年の箏曲部所属の高校1年生の男です。夏休みに人生初のアルバイトをし、軍資金を貯めました、大変でした。世の社会人様に感謝と敬意を抱くばかりです。そうして、ラリー・カールトンやリー・リトナー、フレディ・キングなどのフュージョンやブルースが好きな私は当然の如くES-335が欲しくなり、やっとの思い