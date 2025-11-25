福島ユナイテッドFCは25日、寺田周平監督(50)が引き続き指揮を執ることが決定したと発表した。寺田監督は2024年に就任し、同シーズンはJ3リーグ戦で5位。今季は1試合を残し、J2昇格プレーオフ出場圏内の6位と3ポイント差の10位となっている。来季は就任3年目。寺田監督はクラブ公式サイトを通じ、次のようにコメントした。「引き続き、監督を務めさせていただくこととなりました」「今シーズンは思うように勝ち点を積み上げ