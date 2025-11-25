交際中の男性に対して「自分は本命なのかな？」という不安を覚えた経験のある方は少なくないでしょう。実は男性の行動には、遊びと本命によってハッキリとした違いがあります。そこで今回は、男性が特別な女性だけにすることを紹介します。｜付き合う前と比べて連絡のペース変わらないor増える交際がいざスタートすると、急に男性からの連絡頻度が減るケースがあります。そういう男性は、あなたのことを“ただの遊び”と考えている