気になる男性の言動に「これって脈アリ？」とモヤモヤする瞬間、ありますよね。実は、男性は好きな相手にだけ、無意識に“特別な態度”が出てしまうものです。そこで今回は、そんな男性が無意識に見せる“本命サイン”を紹介します。弱みを見せる・本音を話す男性は、気を許した相手にしか弱みを見せません。「実はさ…」と仕事の悩みやプレッシャー、過去の失敗、家族のことなど、普段語らない本音を出してくるなら、それはあなた