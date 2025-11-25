庄内町によりますと、きょう午後１時ごろ、山形県庄内町狩川のJR狩川駅の近くで柿の木の上にクマがいるのが確認されました。 【写真を見る】駅の近くに体長60センチのクマ緊急銃猟の方針（山形・庄内町） クマは１頭で体長は６０センチほどだということです。 町は午後2時過ぎに緊急銃猟を行う判断をしていますが、クマが木の上にいる状況では発砲ができないため、町が追い払いを実施しています。 現場はJR狩川駅から南東に