「太ももの内側だけ、なぜか落ちない…」という大人世代の多くが抱える“内もも悩み”に効果的なのが、ピラティスの簡単エクササイズ【インナーサイワーク・ピラティス】。「内転筋」をピンポイントで強化することで、たるみやすい内側の贅肉をスッキリさせ、“太もものすき間”づくりにもつながるのが魅力です。太もも内側だけ落ちない原因は「内転筋」の衰え大人世代になるほど目立ってくるのが、“内もものたるみ”。特にデスク