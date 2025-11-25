スペイン・バルセロナ近郊のBYDの販売店＝9月12日（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州自動車工業会が25日発表した10月の欧州連合（EU）各国の乗用車新車登録台数は、前年同月比5.8％増の91万6609台だった。電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHV）が好調だった。中国EV大手、比亜迪（BYD）は約3倍の1万3350台と躍進が続く。市場の伸びにもかかわらず、日本勢は苦戦した。トヨタ自動車は高級車ブランド「レ