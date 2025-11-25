元アイドリング!!!のタレント・後藤郁（30）が25日、自身のXを更新し、「大切な方」を追悼した。【画像】元アイドリング!!!＆志村ファミリーの後藤郁、大切なファンの方を追悼後藤は「この度、長く応援してくださった大切なファンの方がご逝去されたとの知らせを受け、胸が締めつけられる思いです」と報告。続けて「見つけてくれて15年。温かい言葉や励ましにどれほど力をもらってきたか言い尽くせません。いただいた想いは