「世界最速の男」として知られるウサイン・ボルト氏が経営するジャマイカ・モンテゴベイの人気レストラン「Tracks and Records」で22日未明、大規模な火災が発生した。午前１時45分頃、店の調理スタッフが出火を発見し、消防隊が急行した。到着時には建物の上階が炎に包まれていたが、隊員がすぐに消火活動を行い、数分後には鎮火した。幸いけが人は出なかった。 【写真】ウサイン・ボルト氏が経営するTracks and Records ジ