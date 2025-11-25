「２０２５プロ野球最優秀バッテリー賞表彰式」（２５日、都内ホテル）セ・リーグの最優秀バッテリー賞に輝いた、阪神の村上頌樹投手と、坂本誠志郎捕手が２５日、表彰式に参加した。村上は「とりたいと思っていた賞の一つでもあるのでよかった」と喜びを語った。女房役の坂本は「非常に光栄。頌樹とは、いいこと悪いことをいっぱい経験しながら成長してこられた」と振り返った。この日は、ドジャースの大谷翔平が来年３月