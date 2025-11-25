ジャムやワイン、パスタソースなどを製造展開するブランド、「サンクゼール」は2026年福袋3種を販売する。2025年12月1日より、全国のサンクゼール店舗にて予約販売を開始。受け取り日を選び、支払いを済ませると予約完了。受け取り日当日に来店して、引換券と福袋を交換する。販売店舗は「サンクゼール」「サンクゼール･久世福商店」(一部店舗を除く)。「久世福商店」単独店舗では販売しない。福袋は2,000円/3,000円/5,000円(各税