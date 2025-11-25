25日午前0時ごろ、新潟市中央区でイノシシ1頭の目撃情報がありました。イノシシが目撃されたのは、新潟市中央区下大川前通6ノ町の信濃川沿いです。目撃場所は歩道や緑地となっている場所で、イノシシは、そのまま柳島町1丁目の方向へ走り去ったということです。目撃者にケガはありません。警察によりますと、“新潟島”では、23日午後9時ごろにも海の近くでイノシシの目撃情報があり、警察は周辺のパトロールをして警戒を行