プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（53）が2025年11月23日、自身のインスタグラムを更新。西武、巨人、オリックスで活躍した清原和博さん（58）、巨人では監督もつとめた野球解説者の高橋由伸さん（50）、巨人などで活躍した松井秀喜さん（51）らが一堂にそろう超豪華ショットを公開した。「イベントも楽屋も楽しかった」この日は東京ドームで、巨人OBが集うイベント「ジャイアンツ・ファンフェスタ"延長戦"