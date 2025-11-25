ドイツのカスタムメーカー“ロリンザー”が手掛けたワイルドカスタム！2025年11月21日に開幕した広州モーターショー2025にて、トヨタは新型「RAV4」のオフロード向けカスタムモデルを公開しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。中国の広州モーターショー2025で初公開された、トヨタ 新型「RAV4」のカスタムモデル「RAV4 IRON GO CONCEPT」（写真撮影：加藤博人）【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「RAV4」